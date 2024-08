Siccità, CIA Puglia: ‘Bene Regione per BAT, agricoltura a rischio estinzione’

Gli agricoltori della provincia di Barletta-Andria-Trani (BAT) riceveranno un’integrazione idrica di un milione di metri cubi. Un intervento atteso e tempestivo, accolto con soddisfazione da Gennaro Sicolo, presidente di CIA Puglia e vicepresidente nazionale di CIA Agricoltori Italiani, che ha lodato l’iniziativa dell’assessore regionale all’Agricoltura Donato Pentassuglia e del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

L’acqua aggiuntiva sarà prelevata dal bacino del Locone entro la fine di agosto, rispettando il limite di un volume residuo di 23 milioni di metri cubi. Tuttavia, la situazione rimane critica in tutta la regione. “Le aziende agricole e zootecniche stanno affrontando mesi di temperature estreme che superano le medie degli ultimi 20 anni,” ha dichiarato Sicolo. Le scene di autobotti utilizzate per rifornire gli animali d’acqua sono drammatiche. “Dal 12 agosto, migliaia di aziende nella provincia di Foggia sono rimaste senz’acqua per l’irrigazione, proprio nel pieno della campagna del pomodoro,” ha aggiunto. La crisi idrica colpisce duramente anche la BAT, l’area metropolitana di Bari, il Salento, e le province di Brindisi e Taranto, aggravata ulteriormente dai recenti incendi.

Secondo CIA Puglia, l’inerzia dei consorzi di bonifica commissariati ha peggiorato la situazione. Da anni, infatti, mancano piani e progetti strutturali per risolvere i problemi idrici, e non sono state realizzate infrastrutture per il risparmio e il riuso dell’acqua. L’organizzazione chiede interventi urgenti per garantire l’autosufficienza idrico-irrigua della regione, incluse nuove infrastrutture e tecnologie innovative che possano ridurre gli sprechi e migliorare l’efficienza delle risorse disponibili.

“Gli interventi strutturali sono imprescindibili,” ha concluso Sicolo, “e richiedono una programmazione seria e investimenti ingenti, con un forte impegno delle istituzioni locali e nazionali.”

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author