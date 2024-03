Sibilli risponde a Mateju, Bari non brillante raccoglie un punto con lo Spezia

I fischi del pubblico del San Nicola salutano l’1-1 tra Bari e Spezia. A Mateju risponde Sibilli, che pareggia una gara non brillante da parte della formazione di Iachini.

CRONACA: Il tecnico biancorosso schiera Morachioli in coppia con Nasti in attacco, in difesa Zuzek per lo squalificato Vicari. In mezzo ci sono Edjouma, Benali e Sibilli.

Parte meglio lo Spezia che dopo 2’ si fa vedere con una conclusione dalla distanza di Tanco, Brenno respinge con i pugni. Prova a rispondere il Bari con una conclusione di Dorval al 10’: è attento Zoet. Ancora Spezia dalla distanza al minuto 17’: Dorval perde palla e innesca l’azione dei liguri, conclusa con un tiro di Cassata dai 30 metri: Brenno alza in angolo. I due continuano il loro personale duello al 28’: Cassata calcia questa volta dal limite, ancora il portiere brasiliano si tuffa deviando in corner.

Il Bari entra in campo con un altro atteggiamento e al 2’ ci prova con Di Cesare sugli sviluppi di un corner. Blocca Zoet. 4’ della ripresa: passa lo Spezia con Mateju, imbeccato con un lancio dai 30 metri di Jagiello. Difesa del Bari presa alle spalle e vantaggio Spezia. Il Bari trova subito il pareggio con Sibilli,che dai 20 metri batte Zoet grazie anche ad una deviazione di un difensore dello Spezia. I biancorossi sfiorano il raddoppio al 24’: apertura di Ricci da sinistra per Lulic, il croato si allarga un po’ troppo e calcia sull’esterno della rete. Al 36’ ancora Di Cesare al tiro sugli sviluppi di un angolo: Zoet respinge, poi la difesa dello Spezia sbroglia.

Finisce 1-1: il Bari raccoglie un punto e tiene a distanza i playout, i playoff con queste prestazioni sembrano ancora un miraggio.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author