Serie B: Giudice sportivo, 9 calciatori squalificati

Sono nove i giocatori squalificati, tutti per una giornata, dal giudice sportivo di serie B, Germana Panzironi, in relazione alle partite della 23a giornata. Espulsi per doppia ammonizione, staranno fermi il prossimo turno Karacic (Brescia), Majer (Reggina), Rog (Cagliari) e Viviani (Benevento). Erano invece diffidati Antonucci (Cittadella), Mastinu (Pisa), Santoro (Perugia), Schiattarella e Simic (Ascoli).

Tra i dirigenti è stato squalificato per una giornata Andreini della Spal “per avere rivolto ad un calciatore della squadra avversaria epiteti insultanti”. Quanto alle società, è stata inflitta un’ammenda di diecimila euro al Genoa “per avere suoi sostenitori, lanciato in campo due fumogeni che costringevano l’arbitro ad interrompere la gara per circa due minuti e per avere lanciato all’indirizzo del portiere della squadra avversaria due accendini e due bicchieri pieni di liquido, senza conseguenze lesive”.

