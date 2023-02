Serie A: Lecce, partnership con Aeroporti di Puglia

Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, e Antonio Maria Vasile, numero uno di Aeroporti di Puglia, hanno sottoscritto un accordo di partnership finalizzato allo scambio di

servizi aeroportuali e prestazioni commerciali.

In particolare, come si legge in una nota, “l’accordo prevede, sulla base delle reciproche esigenze, l’erogazione a favore del club di servizi aeroportuali presso l’Aeroporto del Salento di Brindisi Casale, in occasione delle trasferte della prima squadra, a fronte di una presenza del marchio AdP nelle manifestazioni sportive e sui canali di comunicazione dell’U.S. Lecce”.

