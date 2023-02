Serie A: Ufficiale, Paulo Sousa nuovo allenatore della Salernitana

Paulo Sousa è il nuovo allenatore della Salernitana. L’ufficialità è arrivata nella tarda serata di mercoledì 15 febbraio, anche se il tecnico aveva diretto, come si evince dalla foto US Salernitana, il suo primo allenamento nel pomeriggio.

Paulo Sousa ha firmato fino a giugno 2023 con opzione di rinnovo biennale in caso di salvezza. Contestualmente la Salernitana ha comunicato “di aver sollevato dall’incarico di allenatore della prima squadra Davide Nicola. Nel ringraziarlo per la passione e la dedizione al lavoro dimostrata, la società augura al tecnico le migliori fortune professionali per il prosieguo della sua carriera”.

