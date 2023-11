Salvataggio in mare, 118 migranti in viaggio verso il porto di Brindisi

BRINDISI – Sono attesi al porto di Brindisi i 118 migranti soccorsi la scorsa notte da Life Support di Emergency in due due distinte operazioni di salvataggio registrate nelle scorse ore. Il primo soccorso si è concluso alle ore 3:30 di questa mattina con 77 naufraghi a bordo, mentre il secondo si è concluso circa alle ore 8:30 con il salvataggio di altre 41 persone. Entrambe le imbarcazioni erano in difficoltà: si trovavano in acque internazionali nella zona sar maltese. Tra i naufraghi ci sono 4 minori non accompagnati, tra cui una ragazza. I naufraghi provengono da Eritrea, Etiopia, Sudan, Bangladesh, Pakistan, Siria, Egitto, Palestina. Brindisi è stato indicato come porto sicuro.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp