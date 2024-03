Salines e Rolando stendono il Picerno, 2-0 secco del Foggia

FOGGIA – Il Foggia sfata anche il tabù Picerno e vince 2-0 allo “Zaccheria”, i rossoneri ottengono la quarta vittoria nelle ultime cinque, prosegue il “momento no” dei lucani giunti in Puglia con ben nove assenti.

Il primo pericolo lo creano i rossoblù all’11’, Albertini avanza sulla destra e serve Santarcangelo che trova la reazione di Perina. Poco dopo l’attaccante viene murato in corner da Salines. Partita molto spezzettata e povera di emozioni, al 29′ Millico pesca in area Ercolani che, secondo il direttore di gara, tocca il pallone con una mano. I rossoneri alzano i ritmi e la sbloccano su palla inattiva al 42′, il corner di Millico è perfetto, Salines incorna e trafigge Merelli dando colore alla sfida dello “Zaccheria”. Satanelli galvanizzati dal vantaggio, nel primo minuto di recupero Millico si mette in proprio, il suo destro gira leggermente troppo, sfera di poco a lato.

Per il raddoppio è soltanto questione di tempo, al secondo minuto della ripresa Rolando confeziona un mancino che questa volta gira alla perfezione, Merelli ancora impotente. Lo “Zac” esplode per la prima rete in rossonero dell’ex Monopoli, gran gol di Mattia Rolando. Al 53′ Millico fallisce clamorosamente il tris, il dieci raccoglie un lancio dalle retrovie ma si fa rimontare da Albertini ed a tu per tu col portiere manda a lato la palla del k.o. L’ex Torino ci riprova al 62′, apertura di Rolando per Millico che cerca la porta, tentativo neutralizzato da un difensore lucano. Al 64′ di rifà vivo il Picerno: Santarcangelo manda in porta Esposito che accorcia le distanze ma non prima che l’arbitro fischiasse il fallo di mano a Santarcangelo, dunque nulla di fatto. I rossoneri tornano all’attacco, al 74′ Gagliano serve Rolando che punta al bis personale ma calcia sul fondo. 76′, quest’ultimo scambia con Martini che porta palla in area di sombrero e con la testa ma non riesce a scavalcare Merelli. 80′, discesa di Albertini, traversone per D’Agostino che rovescia in bello stile ma senza fortuna. 85′, Ciko ci prova dai venticinque metri, la sfera si impenna senza creare problemi a Perina. Nel finale il Foggia amministra il doppio vantaggio e mette alle spalle la sconfitta di Benevento, i satanelli salgono a quota 38.

IL TABELLINO

FOG 2-0 PIC

Foggia (3-4-3): Perina; Salines, Di Noia (85′ Riccardi), Ercolani; Silvestro, Odjer, Tascone (69′ Martini), Vezzoni; Rolando (85′ Tonin), Santaniello (68′ Gagliano), Millico (90′ Manneh). All. Cudini

Picerno (4-2-3-1): Merelli; Novella (46′ Ceccarelli, 90’+1 Savarese), Gilli (46′ Ciko), Cadili, Guerra (63′ Pagliai); Gallo, Pitarresi; Albertini, Petito (46′ D’Agostino), Esposito; Santarcangelo. All. Longo

Marcatori: 42′ Salines (Fog), 47′ Rolando (Fog).

Arbitro: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco

Ammoniti: 13′ Cadili (AZP), 50′ Perina (Fog), 53′ Esposito (AZP), 62′ Silvestro (Fog), 66′ Salines (Fog), 78′ Ceccarelli (AZP).

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author