Incredibile al Veneziani, il Brindisi riprende il Monopoli nel recupero: finisce 2-2

Incredibile al Veneziani: il Brindisi, sotto 2-0 al 90′ riprende il Monopoli nel recupero e tiene viva la speranza di agguantare i playout raggiungendo quota 18. Si morde le mani la formazione di Taurino, che sopra 2-0 al 90′, grazie a Grandolfo e Tommasini, si fa riprendere da Bagatti di testa e da Labriola e rimane a quota 26.

CRONACA. Taurino. Squalificato, schiera De Paoli e Borello dietro Grandolfo, Losacco risponde con Guida e Opoola davanti e Monti braccetto di sinistra. Primo tempo brutto, con le occasioni migliori che capitano alla fine. Al 37’ Guida ci prova su suggerimento di Falbo, blocca Gelmi. Occasionissima Monopoli al 44’: sugli sviluppi di un angolo Fornasier trova la conclusione ravvicinata, la difesa ospite sbroglia a pochi metri dalla linea di porta. La sblocca il Monopoli al 48’: Borello va via a destra e pesca Grandolfo in area di rigore: zampata vincente della punta che trova il suo primo gol in maglia biancoverde. Nella ripresa il Brindisi è più coraggioso e va vicino al bersaglio due volte con Vantaggiato tra il 26’ e il 28’: l’ex Parma prima manca il tocco ravvicinato, poi su calcio di punizione calcia alto di poco. Nel momento migliore del Brindisi raddoppia il Monopoli: Tommasini dai 20 metri pesca il secondo palo dove Antonino non può arrivare e si sblocca anche lui. Sembrava tutto in discesa per gli uomini di Taurino ma il Brindisi trova la reazione che non ti aspetti: al 91’ Bagatti incorna di testa su cross di Monti e accorcia le distanze, al 94’ Labriola raccoglie una respinta della difesa e dai 20 metri la infila sotto il sette. Finisce 2-2 con un punto che serve poco ad entrambe, ma che per come sono andate le cose accontenta molto di più la squadra di Losacco.

MONOPOLI – BRINDISI 2-2

Reti: 48′ Grandolfo, 37’st Tommasini(M), 45’st Bagatti, 49’st Labriola(B)



S.S. MONOPOLI 1966 (3-4-2-1): Gelmi; Fornasier, Bizzotto, Angileri; Viteritti(46’st Vitale), Iaccarino, De Risio(23’st Hamlili), La Valdera(23’st Ferrini); Borello, De Paoli(15’st Ardizzone); Grandolfo(23’st Tommasini).

All.: Taurino.

A disp.: Dalmasso; Simone, Cubretovic, Arioli.



BRINDISI CALCIO (3-5-2): Antonino; Merletti, Gorzelewski(38’st Bunino), Monti; Valenti(24’st Galazzini), Bagatti, Petrucci, Speranza(24’st Labriola), Falbo(36’st Bellucci); Opoola(24’st Vantaggiato), Guida.

All.: Losacco.

A disp.: Auro, Saio; Vona, Fiorentino, Bonnin, Spingola, Martorelli, Pagliuca, Zerbo.

Arbitro: Andrea Ancora della sezione di Roma 1. Assistenti: Fabio Dell’Arciprete della sezione di Vasto e Stefania Genoveffa Signorelli della sezione di Paola. Quarto ufficiale: Adolfo Baratta della sezione di Rossano.



Ammoniti: Viteritti, Hamlili(M); Guida(B). Espulsi: -.

Note: Recupero 5’ p.t., 6’ s.t.; angoli 2-4. Divisa neroverde per il Monopoli, biancoazzurra per il Brindisi. Spettatori 2596 di cui 1356 abbonati e 218 ospiti.

