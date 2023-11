Quattro spaccate in una sola notte a Nardò, s’indaga

Potrebbero essere collegati i colpi messi a segno in una sola notte a Nardò. Malviventi, intorno alle 3, hanno preso di mira la salumeria “da Christian” di via Alessandro Volta, il “Rosty Pizzamania” di via Bonfrate, la caffetteria-pasticceria “Bove”, sempre di via Bonfrate, e il risto-pub “Jungle” del Parco Raho. Le prime tre attività commerciali posizionate a pochi metri di distanza l’una dall’altra. Il bottino racimolato dai malviventi sembra essere piuttosto magro, poichè nei registratori di cassa c’erano monetine e qualche banconota di piccolo taglio. Per i titolari il danno provocato supera di gran lunga i soldi trafugati. Indagano i poliziotti.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp