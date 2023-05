Primo sindaco eletto in Basilicata: Francesco Mastandrea a Forenza

Primo sindaco eletto in Basilicata, è Francesco Mastandrea a Forenza (Potenza), paese sotto di 1.875 abitanti che aveva candidato un’unica lista con Mastrandrea candidato sindaco. Per la riconferma bastava raggiungere il quorum del 40% degli elettori. Manca dunque solo l’ufficialità del Viminale per la rielezione.

