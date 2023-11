Sono quattro le auto distrutte nella notte a causa di un incendio a PresicceAcquarica, in provincia di Lecce, che potrebbe essere doloso. Danneggiato dalle fiamme anche uno scooter che si trovava parcheggiato con gli altri mezzi in via Adua, in uno spazio aperto attiguo ad un’abitazione. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri.

