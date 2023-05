Taranto: Precipita da tre metri, un uomo in prognosi riservata

TARANTO – Un uomo di 58 anni, originario di Sava è precipitato da un altezza di circa tre metri. L’episodio è avvenuto in Via Vizzarro, nella borgata di San Vito, a pochi chilometri dal centro urbano di Taranto. Pare che il 58enne stesse lavorando quando è caduto: soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata, dove è stato ricoverato in codice rosso. La Polizia di Stato ha allertato lo Spesal per chiarire quanto avvenuto.

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp