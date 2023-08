Pnrr, in Puglia taglio per 900 milioni e 1500 progetti

BARI – Oltre 1500 progetti in meno per 897 milioni. Se il governo Meloni rimodula le ripartizioni del Pnrr con il definanziamento di opere per 16 miliardi di euro, anche nella nostra regione una serie di progetti (appaltati o in via di esserlo) verranno meno anche se il ministro agli Affari europei, Raffaele Fitto, cerca di tranquillizzare i sindaci spiegando che si tratta solo di una riorganizzazione e che le opere stralciate saranno finanziate con altri fondi. Ma l’elenco è lungo. Nel dettaglio della situazione pugliese i progetti rimasti fuori dalla nuova rimodulazione sono 285 nell’area metropolitana di Bari per un finanziamento di 364 milioni di euro; 536 per 171 milioni in provincia di Lecce: 327 per 118 milioni in provincia di Foggia; 147 progetti per 94 milioni in provincia di Brindisi; 66 per 79 milioni nella Bat e 145 progetti per 69 milioni in provincia di Taranto.

