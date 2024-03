Palmese-Barletta, Ciullo: “Voglio un approccio importante”

BARLETTA – Vigilia della trasferta di Palma Campania in casa Barletta, con i biancorossi chiamati a dimenticare il pareggio amaro contro il Manfredonia. Il tecnico Salvatore Ciullo presenta la sfida contro i rossoneri, per rendimento i migliori del girone H nel 2024.

Assente Lobosco per squalifica, rientra Caputo dopo lo stop del Giudice Sportivo. Possibile l’inserimento di Inguscio nei quattro di difesa, ventaglio di opzioni in avanti. Verso le conferme in blocco, invece, a centrocampo.

Tornerà il pubblico biancorosso in trasferta, dopo le tre assenze imposte a Gallipoli, Bitonto e Capaccio Paestum. Ciullo vuole che la squadra dimostri di meritare il sostegno dei tifosi.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author