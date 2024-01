Ospedale S. Cataldo, Di Gregorio: “Lavori finiti a giugno, poi le gare per gli arredi”

TARANTO – Il cronoprogramma per la realizzazione del San Cataldo, nuovo ospedale di Taranto, sarebbe stato rispettato. A dichiararlo il consigliere regionale e comunale ionico Vincenzo Di Gregorio.

I lavori procedono e con essi anche i bandi di gara per il nuovo ospedale di Taranto. La conferma è arrivata questa mattina, alla ripresa dell’attività della prima Commissione regionale Bilancio. Nel corso dell’audizione, spiega Di Gregorio, i vertici dell’Asl di Taranto hanno ribadito le scadenze rese note a dicembre scorso: fine lavori il prossimo 30 giugno; completamento delle gare per arredi e attrezzature luglio 2025.

Attualmente è stato realizzato l’89% dei lavori edili, sono stati liquidati 40 stati avanzamento lavori (sal). In cantiere operano circa 280 addetti e 35 tecnici. Sono otto le procedure di gara aperte, cinque delle quali già aggiudicate. Tre di queste sono nella fase esecutiva con gli ordini effettuati, due sono oggetto di verifica.

L’Asl di Taranto, inoltre, ha inviato alla Prima Commissione Bilancio una relazione sul progetto per la costruzione del Polo Didattico nell’area del nuovo ospedale San Cataldo. Un’opera del valore di circa 35 milioni di euro per la quale vanno individuati i necessari canali di finanziamento.

Nelle prossime settimane, conclude il consigliere regionale e comunale Di Gregorio, proseguirà il lavoro di controllo sul cantiere del nuovo ospedale, una grande opera di cui Taranto e l’intera provincia ionica hanno estremo bisogno.

