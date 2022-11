NonSeiSola: al “Veneziani” di Monopoli uno spot contro la violenza sulle donne

Condividi su...

Uno striscione, esibito dalle giovanissime atlete della Asd Pink Altamura, contenente un hashtag breve e coinciso: #NonSeiSola. Slogan in evidenza anche sulla maglia dei calciatori scesi in campo domenica pomeriggio per disputare il derby tenutosi al Veneziani fra Monopoli e Virtus Francavilla. Una partita che prima di giocarsi ha ceduto le telecamere, i riflettori e la giusta dose di attenzione dei presenti ad un’iniziativa dedicata alla giornata contro la violenza sulle donne. L’evento organizzato da Valentina Lippolis (presidente dell’associazione “Smile” di Castellana Grotte) in collaborazione con l’associazione umanitaria “Lilly Colucci” ha contornato il pre-gara dell’attesissimo derby. Un seggiolino in tribuna è stato allestito con scarpe rosse, veli e fiori, occupato metaforicamente da una donna che avrebbe potuto e voluto assistere alla partita, ma assente perché vittima di femminicidio. Una lettera, o meglio, una testimonianza sentita e toccante, è stata scandita ai microfoni dall’attrice Elvira Spartano, dell’associazione Grocà di Castellana Grotte, mentre in sottofondo risuonava Vasco Rossi con la sua “Sally”. Il tutto accompagnato dalla lavagna luminosa, che non ha smesso di esibire il numero 1522, utile per chiedere aiuto in caso di violenza o stalking. Parole, quelle della Spartano, che sono state accompagnate dal silenzio assordante di una platea desiderosa sì di assistere alla partita per la quale è stato pagato il prezzo del biglietto, ma anche pronta ad abbracciare l’ennesima iniziativa dedicata anche a tutte le donne che, entrando nello stadio, sono state accolte da una rosa rossa, un palloncino dello stesso colore ed una piccola dedica. Non sono mancati poi i consueti segni rossi sul volto dei protagonisti in campo. Segni rossi che sono andati via via cancellandosi a causa della pioggia che ha fatto da padrona per lunghi tratti del match. Segni rossi che però resteranno indelebili agli occhi di chi, certe cose, le ha vissute per davvero.