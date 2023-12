Nega denaro a nipote, accoltellata 84enne di Canosa

CANOSA – Un’anziana di 84 anni è stata accoltellata presso la sua abitazione di Canosa ed è attualmente ricoverata in gravi condizioni all’ospedale Lorenzo Bonomo di Andria. La donna è stata aggredita da suo nipote sabato mattina, alle prime luci dell’alba, ed è stata trasportata rapidamente presso il reparto di Rianimazione del nosocomio federiciano.

Ancora da ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto, ma dalle prime informazioni, il nipote avrebbe avanzato una richiesta di denaro nei confronti della parente. Al rifiuto da parte della donna, ha fatto seguito l’aggressione armata con un coltello: diversi fendenti andati a segno, tra cui uno all’intestino e uno all’addome, che ha causato una grave emorragia.

Immediato il soccorso del 118, che ha raggiunto l’abitazione dell’84enne attualmente non in pericolo di vita. L’uomo è invece in stato di fermo da parte del Commissariato di Polizia di Canosa.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp