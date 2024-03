Morte giornalista Patrizia Nettis, fiaccolata per chiedere giustizia

Onorare la sua memoria e chiedere “verità e giustizia”. I centri antiviolenza ‘Insieme si può’, ‘Lia’ e ‘Andromeda’ hanno promosso per domani (domenica 3 marzo), a Fasano (Brindisi), una fiaccolata in ricordo di Patrizia Nettis, la giornalista 41enne trovata impiccata il 29 giugno scorso nell’appartamento in cui viveva. La manifestazione, a cui parteciperanno anche i genitori di Patrizia, inizierà alle 18.

La famiglia non ha mai creduto alla tesi del suicidio e ha chiesto per tre volte alla procura di Brindisi che sia disposta l’autopsia. A oggi, i genitori non hanno mai ricevuto risposta alla loro istanza e, tramite il legale Giuseppe Castellaneta, hanno avanzato richiesta alla procura generale di Lecce di avocazione delle indagini.

Al momento risulta indagato, con l’accusa di stalking e atti persecutori, un uomo che in passato avrebbe avuto una relazione sentimentale con la giornalista.

