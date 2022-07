MONOPOLI – Prende forma uno scambio sull’asse Catanzaro-Monopoli. Abdul Guiebre in Calabria, Federico Vazquez in Puglia con conguaglio a favore del Monopoli.

Un’operazione che probabilmente conviene ad entrambi, con il Catanzaro che porterebbe a casa un esterno sinistro in grado di sostituire o di fare da alternativa a Vandeputte (nel caso dovesse tornare al Catanzaro dal Vicenza) e il Monopoli che troverebbe il suo attaccante. Con il modulo di Laterza, infatti, Guiebre sarebbe relegato al ruolo di esterno basso della difesa e perderebbe parte del suo potenziale, che potrebbe invece sviluppare in una squadra che gioca con l’esterno a tutta fascia. Vazquez, invece, è la punta con tutti i crismi dell’attaccante moderno. Veloce e potente, nonostante non sia altissimo, può tenere da solo il peso dell’attacco sulle spalle. Oltre a lui la società sta pensando a chiudere la difesa con due profili da affiancare a Bizzotto e Fornasieri. Uno risponde al nome di Alberto Masi, classe 1992 lo scorso anno a Vercelli con la maglia della Pro, l’altro ad Andrea Petta, che lo scorso anno ha vestito la maglia del Bitonto. Per la sostituzione di Guiebre, invece, si guarda in casa Juve Stabia: piace Dell’Orfanello, brasiliano classe 2000 che in Italia si è consacrato con le maglie di Ghiviborgo e Lavello.