Monopoli calcio: nuova stagione all’insegna degli under

MONOPOLI – Si avvicina l’esordio in campionato per il Monopoli calcio perché al contrario delle altre pugliesi non è sceso in campo domenica scorsa. L’incognita che avrebbe dovuto affrontare si è materializzata soltanto martedì scorso e così la prima giornata è slittata. Come dicevamo si parte dal prossimo fine settimana. Quest’anno la società tornerà al minutaggio dopo un anno passato senza guardare l’età dei calciatori. Il neo allenatore Tomei, dunque, dovrà mettere under italiani in campo per almeno 271 minuti con massimo due calciatori nati nel 2001 e il resto nati dal 1 gennaio 2002 in poi. La Lega riconosce un contributo in denaro a chi provvederà alla valorizzazione dei giovani e il Monopoli seguirà questa linea, lo dimostra la campagna acquisti portata a termine. Gli under saranno tutti calciatori di movimento e dunque non portieri con Pietro Perina che dovrebbe essere il titolare. Gli under, molto probabilmente saranno gli esterni e Cristallo e De Santis risponderebbero presente. Pronti ai box in attacco Spalluto e Simone, mentre e sinistra potrebbe trovare spazio il giovane d’Agostino. Il 2002 Peschetola potrebbe rappresentare l’alternativa dato che al momento difficilmente lo vedremo in campo dal primo minuto. Chiuso il discorso under il club deve pensare a sistemare anche gli esuberi, quei calciatori che non si sono accasati entro il gong di mercato vale a dire Fornasier, Hamlili e Santaniello.

