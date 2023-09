Matera, colpo in difesa: firma Cipolletta

Ciro Cipolletta è un giocatore del Matera. Il lavoro del manager dell’area tecnica, Giuseppe Figliomeni, ha portato in Basilicata anche l’esperto difensore centrale. Classe 1996, grande fisicità, più di 200 presenze in Serie D in piazze importanti, lo scorso anno era a Casarano, quest’anno ha svolto la preparazione col Brindisi in C, con cui aveva firmato un biennale il luglio scorso e dal quale si è liberato per accettare di vestire la maglia biancazzurra. Un innesto che sistema la retroguardia a disposizione di Panarelli, accrescendo il parco over che accoglie un giocatore di esperienza e forza provate.

