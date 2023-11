Mastro Panettone, vince pasticcere campano

BARI – Sono campani il “Miglior panettone artigianale tradizionale” e il “Miglior panettone artigianale al cioccolato creativo”, lombardo il “Miglior pandoro artigianale” secondo la settima edizione di “Mastro Panettone”, il concorso organizzato da Goloasi.it che premia i panettoni e pandori artigianali più buoni dell’anno. A trionfare per entrambe le categorie dedicate al panettone è stato Pompilio Giardino del Panificio Pompilio di Ariano Irpino, nell’Avellinese, mentre il miglior pandoro è di Roberto Moreschi di Roberto Pastry & Bakery di Chiavenna, in provincia di Sondrio. A decretare i vincitori dell’edizione 2023 del concorso la giuria tecnica che in occasione della finale ha degustato alla cieca i 42 lievitati arrivati in finale (20 panettoni tradizionali, 15 creativi al cioccolato e 7 pandori) su 420 lievitati prodotti da oltre 300 artigiani da tutta Italia per questa edizione 2023

