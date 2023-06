Martina. Il Parcheggio Orti del Duca diventa a pagamento

A partire da lunedì prossimo 19 giugno il Parcheggio Orti del Duca sarà a pagamento. Per i fruitori occasionali le tariffe saranno di 1 euro l’ora e di 10 euro per l’intera giornata.

Mentre per i residenti del centro storico titolari di abbonamenti per i parcheggi sono previste agevolazioni e fasce orarie gratuite. I titolari degli abbonamenti di tipo A e B potranno usufruire gratuitamente della sosta nelle fasce orarie 13.00-16.00 e 20.00-08.00, mentre nelle restanti frazioni orarie saranno soggetti alle seguenti tariffe: 1 euro l’ora e 5 euro per l’intera giornata.

Parcheggio viale Europa, i locali commerciali saranno affidati in concessione

I locali del parcheggio di Viale Europa destinati ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e a uso commerciale saranno affidati in concessione tramite gara d’appalto.

Con apposita delibera (n.324 dell’8 giugno 2023) la Giunta ha dato indirizzo al Dirigente del Settore Patrimonio e Lavori Pubblici ingegnere Daniele Sgaramella di predisporre ogni adempimento al fine di avviare la procedura per l’affidamento in concessione – con un canone secondo valore di mercato – dei due immobili situati presso il parcheggio di Viale Europa, destinati uno ad attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (con annesso spazio esterno) e uno a uso commerciale. L’aggiudicazione avverrà col metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa per il Comune.

