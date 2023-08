Lucera, torna la settimana medioevale

LUCERA – Grandissima affluenza alla fortezza Svevo-Angioina di Lucera per il Villaggio Medioevale che ha dato il via alla settimana dedicata agli “Eventi Medioevali”. Un’atmosfera di festa ha caratterizzato la kermesse con figuranti in abiti medioevali che hanno proposto scorci di vita dell’epoca e accompagnato i partecipanti attraverso visite guidate e momenti di rievocazione storica. Sono stati allestiti banchi di artigianato medioevale e non sono mancati giochi per bambini, musica e degustazioni enogastronomiche. Tanti gli spettacoli andati in scena: dalla Sfilata delle Dame dei 5 Rioni al Gioco dell’Oca Vivente. Infine l’Investitura dei 5 cavalieri e la storica Giostra del Saraceno, riproposta per la prima volta dopo circa venti anni. Il fine settimana, invece si apre con due appuntamenti tipici dell’estate lucerina che quest’anno giungono alla 40^ edizione: il Torneo delle Chiavi e il Corteo Storico

