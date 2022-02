Lecce-Una cerimonia presso la sede Studium 2000 dell’Università del Salento, per l’inaugurazione di un busto bronzeo dedicato al filosofo salentino Giulio Cesare Vanini, nato a Taurisano e annoverato tra i protagonisti della nascita del pensiero moderno europeo. Realizzato dallo scultore taurisano se Donato Minonne, il busto è stato scoperto in modo simbolico proprio il giorno dell’anniversario della morte del filosofo che fu bruciato per ateismo nel 1619 all’età di 34 anni.

