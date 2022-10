LECCE – “Io non rischio” e per farlo è importante essere informati, è il messaggio che i volontari della Protezioni Civile hanno voluto portare in piazza anche a Lecce insieme all’associazione Cives, nella settimana nazionale della Protezione Civile, per far conoscere ai cittadini le buone pratiche da seguire in caso di alluvione, maremoto e terremoto.