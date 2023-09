Lecce, incidente mortale sulla strada per Torre Chianca

Lecce – Incidente mortale sulla via per la via che porta Torre Chianca.

Sono in corso di accertamento le cause che hanno condotto allo schianto e successivo ribaltamento di un’auto intorno alle 17 di ieri, lungo la strada provinciale 131 che collega Lecce a Torre Chianca, all’altezza della rotatoria che conduce a San Ligorio.

Ad avere la peggio Renato Antonelli, 50enne di Surbo. Ferito invece il passeggero dell’auto, un 41enne di Lecce, che è stato trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Galatina.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato entrambi gli uomini rimasti feriti in ospedale. Per il conducente, però, non c’è stato nulla da fare: giunto presso il “Fazzi” di Lecce, poco dopo il suo cuore ha smesso di battere.

Sul luogo del sinistro anche gli agenti della polizia locale di Lecce, per i rilievi del caso.

