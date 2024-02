Lecce, D’Aversa: ‘Per un’ora alla pari con l’Inter’

“Fino all’occasione di Blin i ragazzi hanno giocato alla pari contro una grande squadra, poi abbiamo concesso due gol in due minuti e contenere questa Inter non e’ semplice. Meriti a loro, stanno facendo grandi cose sia in Italia che in Europa. Bisogna resettare e ragionare sugli errori, iniziando a pensare alle prossime partite per noi piu’ abbordabili”. Così Roberto D’Aversa, allenatore del Lecce Roberto D’Aversa, dopo la pesante sconfitta al Via del Mare con l’Inter.

”I tifosi sono stati encomiabili fino alla fine, ci chiedono impegno, ma non è mai mancato – aggiunge -. Lo dimostra il fatto che in casa abbiamo fatto 19 punti su 24. I ragazzi creano, non mi preoccupa questo, ma concediamo gol troppo facilmente. Dobbiamo migliorare, servono più convinzione e precisione per realizzare andare a rete e provare a subire meno. Ora c’e’ un mese importante, ci saranno tanti scontri diretti che non saranno semplici”.