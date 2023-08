Lecce, dai tavoli tecnici agli ombrelloni di coalizione, ed intanto Pala: “ Questo Centrodestra incapace di trovare persona nuova?”

Lecce- A.A.A. Candidato sindaco cercasi nel Centrodestra. Non ci sta il consigliere Giorgio Pala, da mesi in campagna elettorale, a vedere snobbati i suoi appelli, i suoi consigli, le sue proposte e così a cavallo di Ferragosto incalza con i comunicati stampa nella speranza che la sua voce possa raggiungere ormai qualche Leader che, sai noti ormai Tavoli Tecnici, so passato all’ombrellone di Coalizione. “Chi ha tempo non aspetti tempo. Un vecchio detto fotografa in maniera perfetta l’attuale momento stagnante in cui versa la politica leccese, ormai a pochi mesi, meno di un anno, dalle prossime elezioni comunali di Lecce 2024.” Scrive Pala che continua: “

“A centro-destra si succedono i cosiddetti “tavoli” politici, che però non riescono a partorire un degno, rappresentativo e unitario (per la coalizione) candidato sindaco. La mia proposta di primarie non è stata nemmeno ritenuta degna di una risposta, lì dove, paradossalmente, di primarie s’incomincia a parlare nel centro-sinistra, pure in presenza di una probabile ricandidatura a sindaco di Carlo Salvemini.

Tergiversare oltremodo non giova. Mi rifiuto di credere che questa città, la nostra Lecce, non possa esprimere una persona (politico o espressione della vita sociale) nuova, onestà, autorevole, capace. Lecce ha bisogno di una seria alternativa, basta temporeggiare, da adesso bisogna fare sul serio.”

Maria Teresa Carrozzo

