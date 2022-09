L’anticipo di venerdì 16 settembre (20.45) tra Salernitana e Lecce aprirà la 7a Giornata di Serie A. All’Arechi, Marco Baroni non siederà in panchina perché squalificato, al suo posto il vice Fabrizio Del Rosso. “Non mi addentro nell’episodio che ha portato alla mia squalifica – commenta l’allenatore durante la conferenza della vigilia -, la società ha presentato ricorso e siamo in attesa del verdetto. Mi limito solo a dire che vogliamo dare esempio di lealtà sportiva”.

SALERNITANA – “È una squadra in salute, compatta, molto dinamica – mette in guardia Baroni -. E poi ha anche qualità, che si è costruita nella seconda parte della passata stagione e che sta confermando in questo avvio di campionato. Senza dimenticare che giochiamo in uno stadio molto caloroso. Dobbiamo essere pronti ad affrontare queste sfide, e i ragazzi lo sono”.

STREFEZZA RECUPERATO – “È disponibile, ha svolto un allenamento e mezzo con i compagni, ma non ho ancora deciso se impiegarlo subito o a gara in corso. Comunque, è pienamente disponibile”.

POCHI GOL – “Il gol non deve diventare un assillo. Stiamo lavorando per arrivarci attraverso il gioco, sono convinto che alla fine le soluzioni si trovano: dobbiamo credere in quello che facciamo”.