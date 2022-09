La Lega Pro ha ufficializzato le gare che verranno trasmesse in diretta da Rai Sport dalla 6a alla 19a Giornata del campionato di Serie C.



GARE DIRETTA RAI GIRONE DI ANDATA



LUNEDÌ 07 NOVEMBRE 2022 GIRONE C

12a GIORNATA: FOGGIA-AVELLINO Ore 20.30



LUNEDÌ 21 NOVEMBRE 2022 GIRONE C

14a GIORNATA: TURRIS – PESCARA Ore 20.30



LUNEDÌ 05 DICEMBRE 2022 GIRONE C

17a GIORNATA: PESCARA-TARANTO Ore 20.30



LUNEDÌ 12 DICEMBRE 2022 GIRONE C

18a GIORNATA: FOGGIA-CATANZARO Ore 20.30



LUNEDÌ 19 DICEMBRE 2022 GIRONE C

19a GIORNATA: CERIGNOLA-JUVE STABIA Ore 20.30