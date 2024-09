Da Lecce a Bari inseguito dalla polizia: arrestato 40enne

BARI – Un inseguimento di chilometri, iniziato nel Leccese e fino a Casamassima, in provincia di Bari, dove gli agenti della polizia di stato hanno bloccato e arrestato il conducente dell’auto. Si tratta di un uomo di circa 40 anni di Bari, con qualche precedente di polizia. Secondo quanto emerso finora, il 40enne avrebbe speronato l’auto della polizia per poi finire fuori strada. L’uomo risponde di resistenza e violenza a pubblico ufficiale e tentato omicidio. Sul posto sono in corso indagini da parte delle volanti e della squadra mobile della questura di Bari.

Condividi su…



Whatsapp





Telegram



Email

About Author