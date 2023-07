MONOPOLI – È di un morto il bilancio dell’incidente avvenuto questa mattina intorno alle 6 sulla provinciale che collega Monopoli a Castellana Grotte, nel sud Barese. Sul posto carabinieri e agenti della polizia locale. Secondo i primi accertamenti, una Seat Leon e una Audi A6 si sarebbero scontrate frontalmente. La vittima era a bordo dell’auto spagnola ma all’arrivo dell’ambulanza del 118 per il 22enne non c’era più niente da fare. Trasporto in codice rosso al San Giacomo di Monopoli, invece, l’automobilista dell’Audi.

