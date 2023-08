Giochi: Ferrarese apre a Melucci, incontro lunedì 28 agosto

Accogliendo la richiesta di dialogo di Rinaldo Melucci, sindaco di Taranto, Massimo Ferrarese, commissario di Governo per i Giochi del Mediterraneo, ha inviato una pec a Palazzo di Città convocando una riunione alla Camera di Commercio di Taranto per lunedì 28 agosto. Attraverso la pec, lo stesso Ferrarese fa sapere che si è ancora in tempo per realizzare le strutture per i Giochi del 2026, anche se qualcosa potrebbe essere sacrificata per arrivare in tempo all’appuntamento. Si riparte dal dialogo, quindi, più volte auspicato da tutte le parti, cittadini compresi.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp