Francavilla Fontana, il TAR ha sentenziato: “La discarica non verrà riaperta”

Il TAR di Lecce ha pronunciato una sentenza a favore del Comune di Francavilla Fontana in merito al ricorso presentato dalla società Bioenergy che chiedeva la riapertura del sito di via San Vito per poter svolgere attività di conferimento dei rifiuti sino al riempimento della discarica. La vicenda, molto complessa, risale al 2020 quando l’Amministrazione Comunale ha espresso il proprio diniego alla proposta tecnica formulata dalla società Bioenergy che aveva acquisito un ramo d’azienda dalla curatela fallimentare della Francavilla Ambiente Scarl, società che aveva originariamente in gestione l’ex impianto. Nella sentenza, si legge, che solo il Comune avrebbe potuto legittimare il subentro della Bioenergy nella gestione della discarica, ma la volontà dell’Amministrazione Comunale – nella vicenda rappresentata dall’Avv. Fabio Patarnello – è stata legittimamente di tutt’altro tenore avendo deciso la chiusura definitiva e l’immediata messa in sicurezza del sito.

