Francavilla Fontana, Chirurgia al Camberlingo aperta per consulenze ed urgenze

“Il reparto di Chirurgia al Camberlingo – chiarisce il sindaco di Francavilla Fontana Antonello Denuzzo – non è stato chiuso. Viene offerta la consulenza per coloro che passano attraverso il Pronto Soccorso e vengono assicurate le urgenze e tutte quelle prestazioni non differibili. La mia attenzione come sindaco è massima verso l’ospedale Camberlingo che serve un grosso bacino di utenza essendo a metà strada tra Brindisi e Taranto”. Nell’ultima disposizione del commissario dell’Asl si evince che “le eventuali consulenze chirurgiche di Pronto Soccorso del presidio di Ostuni saranno garantite dal medico di turno della Chirurgia generale del Camberlingo”. Rimane il blocco temporaneo anche per il “Camberlingo” dei ricoveri ordinari e delle attività chirurgiche già programmate fino all’1 ottobre. Analogo destino per il Perrino e l’ospedale di Ostuni.

Giovanni Cannalire Ha all’attivo varie esperienze giornalistiche in diverse emittenti private anche come direttore. Collaboratore del Nuovo Quotidiano di Puglia dal 1984. Direttore responsabile di Radio 85 del gruppo editoriale Distante. Per la carta stampata è stato direttore, tra gli altri, del magazine “la Città”, “Francavilla Oggi”, “Il Brindisino”. Redattore per Antenna Sud 85. Da sempre “Gianni” e non Giovanni See author's posts

