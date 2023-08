Fidelis Andria: Farina, ‘Il risultato ora non conta’

“Nelle gare amichevoli il risultato per me non conta, mi interessa che la squadra migliori nella condizioni fisica e nell’apprendimento dei concetti. Di sicuro serve più lucidità sotto porta, ma nel complesso sono soddisfatto di come stiano andando le cose. Cosa mi aspetto dal mercato? Ci manca ancora un attaccante”. L’analisi completa di Giuseppe Farina, tecnico della Fidelis Andria, dopo l’amichevole con il Bisceglie nell’intervista di Domenico Brandonisio.

