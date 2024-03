Eccellenza/B, Massafra-Otranto 2-2, pari amaro per i salentini

Pareggio amaro per l’Otranto. L’undici biancazzurro pareggia con merito in casa del quotato Massafra (2-2 il finale), ma a due giornate dalla fine della stagione vede crollare le possibilità di giocarsi la salvezza alla roulette dei play out.

La squadra allenata da Carmine Bray dimostra ancora una volta tutte le qualità morali e tecniche e al cospetto di una delle big del girone B di Eccellenza pugliese di non meritare il destino amaro che l’attende.

Priva nell’occasione di capitan Mariano e Piccinno squalificati e dell’infortunato Cisternino, e alla mezzora si fa male anche Plevi, al suo posto Angelini, la compagine del presidente Mazzeo parte e bene e dimostra di potere essere pericolosa dalle parti dell’area di rigore giallorossa. Col passare dei minuti sono i giallorossi tarantini ad alzare i giri del motore sfondando a più riprese sugli esterni.

All’11 il vantaggio tarantino arriva da una percussione a sinistra: complice un errore di piazzamento difensivo, il pallone arriva a centro area dove Russo è pronto all’appuntamento col gol.

L’Otranto barcolla ma non va al tappetto affidandosi a Caroppo nei momenti più complicati: il portierone è provvidenziale con almeno un paio di interventi. E così allo scadere di prima frazione il pallone buono spiove in area di rigore del Massafra.

Calcio piazzato dalla trequarti di sinistra affidato a Vigliotti, la sfera arriva a Signore all’altezza del secondo palo: dopo il controllo il difensore cerca la porta invece che mettere palla in mezzo, ne esce fuori una conclusione strozzata.

Il gol del Città di Otranto arriva in apertura di ripresa. Grande giocata spalle alla porta di Tourè e palla davanti al portiere per De Giorgi: grande doppio intervento di De Luca sulla conclusione del dieci e sulla prima ribattuta di Tondi, il pallone torna dalle parti di De Giorgi che da posizione defilata trova la zampata vincente.

Passano pochi e il Massafra trova il nuovo vantaggio. Il solito Russo approfitta di un altro svarione difensivo degli avversari, controlla palla sul vertice sinistro dell’area piccola e mette il pallone all’angolo alto opposto. Un colpo che non butta giù l’Otranto che si rianima e butta il cuore oltre l’ostacolo.

Mister Bray ridisegna la formazione coi nuovi ingressi dalla panchina, alla fine saranno sei gli under biancazzurri in campo, il Massafra punta più che altro a controllare e non cerca con la giusta cattiveria di chiudere il match.

Stefano Signore e soci prendono coraggio e si fanno vedere in un paio di occasione: azione corale sventata disinnescata dalla retroguardia di casa e tiro velleitario dalla distanza di Murrone. L’episodio che segna in maniera definitiva il corso della partita arriva al 40’. E a festeggiare è l’Otranto. Bella giocata sulla sinistra, cross al bacio di Piccinni al centro dell’area di rigore e stacco di testa a incrociare di Trovè che insacca alle spalle del portiere.

Mentre il Massafra soffre per il pari subìto, è ancora del team adriatico il match ball a pochi attimi dalla fine, ma nell’occasione l’incornata dello stesso trova manca il bersaglio di poco. È l’ultimo sussulto, la gara si chiude dopo quattro minuti di recupero.

Il campionato si ferma ora per due settimane, alla ripresa del 7 aprile l’Otranto renderà visita al Brilla Campi nella penultima giornata di stagione regolare.

MASSAFRA–OTRANTO 2-2

RETI: 11’ Russo (M), 47’ De Giorgi (O), 54’ Russo (M), 85’ Trovè (O)

MASSAFRA: De Luca, Secondo, Fabiano, D’Arcante. Carlucci, Mastrovito (82’ Convertino), Marzio, Napolitano (83’ Sibilla), Serafino, Girardi (74’ Faccini), Russo. Panchina: De Angelis, Saponaro, Occhinegro, Ligorio, Luccarelli, Mohcine. All. Malacari.

OTRANTO: Caroppo (K), Plevi (76’ Angelini), Vigliotti, Liquori, Signore, Negro (83’ Rollo), Tourè, Valentini, Trovè, De Giorgi (58’ Murrone), Tondi (75’ Piccinni). Panchina: Merico, Tremolizzo, Cariddi, Rocco, Giglio. All. Bray.

ARBITRO Daniele Consales di Foggia. ASSISTENTI: Alberto Loconte di Bari e Giuseppe Garofalo di Bari.

AMMONITI: Secondo, Mastrovito e Sibilla (M); Vigliotti, Merico, Trovè (O).

CALCI D’ANGOLO: 4-2 per il Massafra. RECUPERO: 2’pt; 4’st.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author