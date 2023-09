Criminalità: Fitto, ‘Governo guarda a tutte la Caivano d’Italia’

“La vicenda di Caivano è raccapricciante, ma la nostra sfida non riguarda soltanto Caivano: è un modello che serve per tutte le periferie in quelle condizioni. Poco più di dieci giorni fa il Governo ha assunto un provvedimento organico, ma guardiamo a tutte le Caivano presenti in Italia”. Lo ha detto Raffaele Fitto, ministro per gli affari europei, le politiche di coesione e il Pnrr, al Festival dei giornalisti del Mediterraneo di Otranto.

