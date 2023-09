Cerignola, Tisci: “A Crotone per giocarcela. Titolari? Ho l’imbarazzo della scelta”

CERIGNOLA – Cerignola atteso dal Crotone allo “Scida” per la quarta giornata di campionato in programma giovedì alle 20:45. Così il tecnico ofantino Ivan Tisci: “Abbiamo avuto poche ore per recuperare, veniamo da una prestazione importante davanti al nostro pubblico e siamo carichi. Il Crotone è reduce da due sconfitte immeritate ma ha un buon organico e vuole ben figurare. Ha cambiato molto rispetto alla passata stagione ma ha un allenatore che conosce bene la categoria, conosco Zauli essendo stati compagni di squadra da giovani, sarà un piacere ritrovarlo. Vengono da due stop, l’attenzione dovrà essere alta. Noi, invece, dovremo andare lì per giocarcela, questo modo di approcciare deve entrare nel nostro DNA, sempre con equilibrio e con l’entusiasmo di lunedì sera”.

Tante gare ravvicinate, ci si può aspettare qualche modifica nell’undici di partenza: “Ho la fortuna di avere tutti a disposizione, a parte Leonetti, ed ho l’imbarazzo della scelta. Credo che questa debba essere l’arma in più per me e il mio staff”.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp