Caos piattaforme telematiche, Lacarra: ‘Salvini intervenga’

“Imprese e amministrazioni pubbliche sono in balìa della più completa incertezza a causa delle nuove piattaforme telematiche per l’approvvigionamento di beni e servizi della P.A. Pur mantenendo la ferma convinzione che la digitalizzazione sia un processo indispensabile per garantire maggiore trasparenza, efficacia ed efficienza all’azione amministrativa, non possiamo che constatare i gravi danni che si stanno generando a causa della fretta nell’implementazione delle nuove piattaforme da utilizzare. Poche settimane fa ho presentato un’interrogazione al Ministro Salvini per chiedere un intervento immediato rispetto a tutte le difficoltà riscontrate sia dagli operatori economici che dalle amministrazioni. Purtroppo il Ministro non ha ritenuto di rispondere, né di assumere iniziative riguardo alla problematica segnalata e infatti i disagi e i ritardi continuano ad accumularsi. Qualcuno al Governo dia un segnale di vita perché a rischiare di saltare sono anche molte scadenze legate al PNRR”. Così Marco Lacarra, parlamentare barese del Partito Democratico, componente della Commissione Giustizia di Montecitorio.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author