Calcio C/F: Molfetta si presenta alla città ‘Sulle corde del sogno’

“Sulle corde del sogno”. Un sogno cullato una stagione intera (quella appena trascorsa) e durante questa caldissima estate. Un sogno chiamato Serie C che sta finalmente per avere inizio. Ed è proprio nel corso del concerto dal titolo “Sulle corde del sogno”, organizzato dall’Associazione Molfettesi nel Mondo nell’ambito del 42° Convegno, che mercoledì 6 settembre a partire dalle ore 20 nella suggestiva cornice di Piazza Municipio verrà presentata la nuova Molfetta Calcio Femminile.

Quei nomi annunciati sulle pagine social della società sfileranno dinanzi al pubblico di Molfetta, pronta a stringersi intorno ad una realtà per alcuni ancora inedita, ma capace di regalare emozioni. Nel corso della serata verrà presentato il gruppo squadra (che esordirà sul manto sintetico del “Paolo Poli” domenica 10 settembre alle ore 15.30 contro il Coscarello) nonché lo staff tecnico e dirigenziale della società biancorossa.

Inoltre si alzerà il sipario sulle nuove divise da gara che le ragazze di mister Vincenzo Petruzzella indosseranno nel corso della stagione 2023/2024 arricchite di un elemento nuovo, simbolo e identità di una città, che verrà svelato nel corso della serata.

«L’emozione tra noi dirigenti, tecnici e atlete è palpabile – ha commentato Loredana Lezoche, responsabile unica della Molfetta Calcio Femminile -, ma adesso è il momento di fare sul serio a pochi giorni dall’inizio del Campionato. Intanto, vogliamo presentare pubblicamente il nostro progetto alla città e per questo approfitto per ringraziare l’Associazione Molfettesi nel Mondo che ha voluto ospitarci nell’ambito di un suo evento dedicato ai nostri emigranti che ogni anno abbiamo l’onore ed il piacere di riabbracciare. E chissà che il loro abbraccio possa essere di buon auspicio per i nostri colori che in questa stagione varcheranno abbondantemente i confini della Regione».

