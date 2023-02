BRINDISI – Appello del sindacato Cobas e dei lavoratori Dcm che rischiano tra circa un mese, terminata l’ultima finestra di cassa integrazione di non avere alternative al licenziamento. Gli ex lavoratori Gse invece chiedono di essere inseriti e legati alla vertenza Dema di cui loro rappresentano una costola non venendo quindi esclusi dalla discussione del piano aziendale che dovrà arrivare nelle prossime ore e che potrebbe vedere non coinvolti i due stabilimenti di Brindisi e di conseguenza togliere ogni speranza al reinserimento dei lavoratori Dcm senza possibilità di altri ammortizzatori sociali.

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

email