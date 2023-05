Brindisi: la premiazione ufficiale, Arigliano: ‘Non vogliamo fermarci’

Dopo la vittoria nello spareggio con la Cavese e la promozione in Serie C, il Brindisi ha perso oggi la sua prima gara della Poule Scudettocontro il Catania. Tuttavia, la squadra pugliese, al termine della partita, ha svolto la cerimonia di premiazione dinanzi ai propri tifosi allo stadio “Fanuzzi”. Presenti il presidente Arigliano, il direttore generale Valentini, lo staff e naturalmente tutta la squadra.

Il presidente del Brindisi esordisce così davanti a tutto il “Fanuzzi”. “Possiamo dire che oggi il Brindisi è tornato ad affrontare una squadra dello stesso livello se non superiore per il nostro blasone. Tutti quanti noi pensiamo che Brindisi meriti palcoscenici diversi, ma soprattutto crediamo che meriti rispetto. Un ringraziamento a tutti coloro che mi hanno dato modo di lavorare in tranquillità. Ho rilevato questo club dell’eccellenza, eravamo retrocessi. Il ripescaggio è valso come cinque anni in uno. Prima chi sentiva la parola Brindisi scappava via. Siamo riusciti a dare credibilità e continuità a questa piazza“.

