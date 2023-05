BRINDISI – Tempo di bilanci dopo il primo turno della amministrative a Brindisi tra sorprese e delusioni in attesa della sfida al ballottaggio tra Marchionna e Fusco. Il PD si conferma primo partito in città seguito a stretto giro da Forza Italia che guida la colazione di centrodestra. Non mancano però anche le sorprese con il flop del movimento cinque stelle che supera di poco il 5% dei consensi precedendo solo il movimento giovanile Ora tocca a noi, altra delusione, con quest’ultimo che entrebbe in consiglio comunale solo in caso di vittoria di Roberto Fusco. Clamorosa l’esclusione dall’assise di Umberto Ribezzo che nonostante gli oltre mille e cento voti ottenuti non prenderà un seggio in consiglio perche ad entrare oltre al candidato sindaco Luperti ci sarà un consigliere del movimento regione Salento. Ad esultare è invece Gianluca Quarta prima degli eletti con quasi mille e trecento voti che ha contribuito a trascinare Forza Italia ad un importante risultato.

