Tentativo di distensione in fratelli d’Italia dopo le polemiche interne degli ultimi giorni nelle parole ai nostri microfoni del commissario provinciale Luigi Caroli in compagnia proprio del consigliere Roberto Quarta per la prima volta dopo la sua noma a presidente della commissione ambientale con i voti delle opposizioni e che resta comunque una ferita ancora aperta.

Un segnale di unità che arriva dopo la riunione di maggioranza avvenuta nella serata di venerdì alla presenza del sindaco Marchionna. L’occasione per fratelli d’Italia è stata il gazebo in spiaggia sul lavoro svolto dal governo Meloni.

About Author

Davide Cucinelli Giornalista pubblicista, iscritto all’albo regionale Puglia dal 2013. Esperto di sport, politica e cronaca. See author's posts

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp