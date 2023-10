Brindisi, Arigliano: ‘Iniziativa per venire incontro ai tifosi della curva rimasti senza biglietto’

“Sono amareggiato per il caos generato dalla questione biglietti e, soprattutto, per il fatto che molti tifosi della curva siano rimasti senza ma non dipende dalla nostra volontà”. Il Presidente del Brindisi Daniele Arigliano interviene sulle polemiche dovute ai pochi tagliandi a disposizione per la gara col Monopoli. Come è noto lo stadio ‘Franco Fanuzzi’ dal giorno della sua apertura ha subito una serie di restrizioni, riducendo la capienza a circa la metà dell‘impianto. A causa di questo, i biglietti a disposizione del settore curva per il prossimo match sono andati esauriti in trenta minuti. Il Presidente, tuttavia sta cercando una soluzione: ‘ho pensato di cedere 250 tagliandi della gradinata al costo di quelli di curva per venire incontro a quei tifosi presenti a Messina che non hanno fatto in tempo a rientrare a Brindisi dalla Sicilia per acquistare il tagliando per la gara col Monopoli. Capisco che per loro, dopo tanti sacrifici, sarebbe una beffa non assistere a questa gara’.

