Barletta verso il Gallipoli, Bitetto: “Penso solo alla vittoria”

BARLETTA – Il mantra è sempre lo stesso, tornare al successo dopo oltre due mesi. Il Barletta si prepara alla trasferta di Ugento contro il Gallipoli e lo fa attraverso le parole di Dino Bitetto. Il tecnico biancorosso parla della fiducia ritrovata dopo il pareggio di Castellabate.

Lobosco fuori per infortunio, De Marino al suo posto. A centrocampo Labriola rifiuta il Barletta e Bitetto potrebbe confermare quanto visto a Castellabate, in avanti La Monica e Ngom potrebbero avere spazio. Sfida salvezza delicata, quella contro il Gallipoli. Bitetto non ammette altri risultati, al Barletta serve vincere.

Condividi con…

Email



Whatsapp





Telegram





About Author