BARLETTA – Grande successo per il 1° Memorial “Luca Caruso”, l’evento di pugilato che si è svolto domenica sera nell’anfiteatro del Castello Svevo di Barletta. Il ricordo del giovane avvocato barlettano, con la passione per i guantoni, scomparso a soli 29 anni, passa dalla grande partecipazione della città sia all’evento, sia alla raccolta fondi avviata dall’associazione “Il Dono di Luca”. I contributi economici andranno a finanziare la ricerca per le malattie neurologiche e infantili. La rete di solidarietà prosegue a gonfie vele.

In tanti si sono sfidati sul ring dell’anfiteatro, con palestre di pugilato giunte da ogni parte di Puglia. Luca continua a vivere attraverso la sua passione e la dedizione di chi l’ha conosciuto.

About Author

Condividi su...



Linkedin

Email

Whatsapp