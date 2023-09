Bari, XX Meeting nazionale della Rete Città Sane

BARI – Contributi e testimonianze di esperti, ricercatrici e ricercatori, panel tematici, condivisione di buone pratiche tra le realtà locali e riconoscimenti a progetti virtuosi in materia di salute urbana. E’ quanto prevede l’ampio programma del XX Meeting nazionale della Rete Città Sane – OMS, dal titolo “Città in Salute: per una politica One Health nelle città italiane”.

La due giorni del meeting, che ha preso il via nelle sale del Kursaal santa lucia, approfondirà il tema della “Salute per tutte e tutti e di tutte e tutti”. Con gli interventi di esperte ed esperti nazionali ed internazionali, la kermesse sarà un momento di confronto multisettoriale per discutere e attuare l’approccio olistico “One Health” proposto dall’OMS nel 2017; tutto questo, alla luce della sempre più stretta relazione tra salute pubblica e pianificazione urbana. I lavori del meeting affronteranno temi come salute umana, animale e climatica in ambito urbano, e relativi alle sfide della sostenibilità, dell’inclusività e del welfare.

